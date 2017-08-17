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الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

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مصراوي Masrawy

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

04:38 م الخميس 17 أغسطس 2017

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

القاهرة- (أ ش أ):

اجتمع ٦٠٠ معلم وإداري من ٢٨ مدرسة من مدارس التعليم الفني المصرية في محافظة الأقصر، لتسليط الضوء على الجهود المبذولة ضمن مشروع (وايز) لتطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات والذي يهدف إلى ربط الطلاب المصريين بالقوى العاملة ووظائف القطاع الخاص وذلك برعاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ووزارة التربية والتعليم.

وذكرت السفارة الأمريكية -فى بيان صحفي لها-، أنه من خلال مشروع "وايز"، تم اختيار أكثر من 2300 مدرس مصري تم اختيارهم من 28 مدرسة في خمس محافظات لتلقي تدريبات على تقديم التوجيه المهني للطلاب ومساعدتهم على فهم سوق العمل وخيارات التوظيف، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار في المدارس الفنية، وتكييف المناهج الدراسية لتلبية احتياجات سوق العمل على نحو أفضل ومن خلال هذا المشروع الهام الذي يشارك فيه المعلمون والإداريون من مدارس الإسكندرية وبور سعيد والإسماعيلية وأسوان ومنطقة البحر الأحمر.

وأكدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التزام الولايات المتحدة بالعمل مع على مساعدة طلاب المدارس الفنية على الانتقال بنجاح إلى سوق العمل، ذلك في جميع أنحاء البلاد.

وقالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شيري ف. كارلين: "نعمل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (وايز) على تدريب المعلمين وربط الخريجين المهرة بالقطاع الخاص."

وأضافت: "قدم معلمو المدارس الفنية، منذ عام 2016، الإرشاد الوظيفي لما يقرب من ١٠،٥٠٠ طالب، فضلاً عن تيسير أكثر من ٤،٨٠٠ فرصة تدريب، ومساعدة ٥،٤٠٠ خريج للحصول على فرص عمل."

هذا المحتوى من

Asha

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