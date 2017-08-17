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مأساة العم إسماعيل في الشرقية: «هدوا الكشك المرخص وضربوا بنتي»

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مأساة العم إسماعيل في الشرقية: «هدوا الكشك المرخص وضربوا بنتي» مأساة العم إسماعيل في الشرقية: «هدوا الكشك المرخص وضربوا بنتي»

التحرير

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رجل تخطى عامه الخامس والخمسين، قسمات وجهه تجهمت بضيق شديد، عيونه غالبتها الدموع، بينما تفترش بناته الطريق بالقرب من محصول البصل المُلقى على الأرض، وبين هذا وذاك وقف عم إسماعيل يندب حظه بعد إزالة مصدر رزقه الوحيد بعزبة أسعد بمركز أولاد صقر في محافظة الشرقية.
 
"هدوا الكشك اللي مرخصه وضربوا بنتي في غيابي" يقول إسماعيل عمار إسماعيل، إن القائمين على حملة الإزالة لم يلتفتوا إلى الأوراق التي تثبت صحة التراخيص.

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يضيف "إسماعيل" في حديثه لـ"التحرير" أنه "رجعت لقيت اللودر جايب الكُشك على الأرض وبنتي ومراتي في المستشفى.. المحصول اللي كان عندنا مابقاش نافع"، لافتا إلى سرقة 30 ألف جنيه من الكشك، "ضاعت وسط الزحمة"، حسب قوله.

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يوضح صاحب الـ55 عاما أن الكُشك مُرخص منذ 5 سنوات، وأن الأرض المُقام عليها الكُشك حق انتفاع له ولأخيه بموجب مبالغ سنوية يتم دفعها للوحدة المحلية بقرية بني حسن، مشددا على أن الترخيص سارٍ حتى 15 سبتمبر المُقبل "أصرف على ابني وبناتي الخمسة منين؟!".

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لم تكن هذه المرة هي الأولى التي يتعرض فيها الكشك لحملة إزالة، حيث تم إزالة 12 مترا دون إبداء أية أسباب -حسب قوله- مؤكدا: "لسه دافع وصل الكهربا إمبارح، والمُحصل قال لي إعمل حسابك الفاتورة هاتبقى 70 جنيها من الشهر الجاي".

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واختتم عم إسماعيل حديثه قائلا "عاوز 10 فدادين أزرعها وآكل من خيرها أنا وبناتي.. والله اللي كنا بنبيعه كان محصول ناس غيرنا".

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حاولت "التحرير" التواصل مع المهندس عارف عبد المجيد، رئيس مجلس مدينة أولاد صقر، للوقوف على ملابسات الواقعة، ولم يتسن لنا الحصول على رد. 

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التحرير

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