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المتهم بخطف طفلة بالجيزة: "حلقها عجبني فخطفتها".. والنيابة تقرر حبسه

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مصراوي Masrawy

المتهم بخطف طفلة بالجيزة: "حلقها عجبني فخطفتها".. والنيابة تقرر حبسه

04:18 م الخميس 17 أغسطس 2017

حبس المتهم بخطف طفلة

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبد الباقي، اليوم الخميس، حبس المتهم بخطف طفلة لسرقة قرطها الذهبي أثناء لهوها في الشارع بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأدلى المتهم بأقواله أمام النيابة قائلا: إنه أثناء سيره بسيارته في شارع عبد السلام عارف، شاهد الطفلة تلهو أمام منزلها، وفي أذنها قرط، ففكر في خطفها بغرض السرقة "الحلق عجبني فخطفتها علشان أسرقه".

كان الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث الجيزة، تلقى بلاغا من (خ. ا) 38 سنة، موظف، بغياب نجلته ملك (8 سنوات) عن المنزل أثناء لهوها أسفل العقار سكنه.

وبفحص البلاغ، وإجراء التحريات اللازمة تبين أن الأهالي شاهدوا المتغيبة حال استقلالها سيارة نقل، وبتكثيف جهود التحريات وإعداد الأكمنة، أمكن ضبط السيارة وبداخلها الطفلة، فتم التحفظ على المتهم، والذي تبين أنه سبق اتهامه في 7 قضايا (مخدرات، آداب عامة).

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، فأمرت النيابة بقرارها المتقدم بحبسه.

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