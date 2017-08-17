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بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان

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مصراوي Masrawy

بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان

04:12 م الخميس 17 أغسطس 2017

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محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور)

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محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز

أسوان - إيهاب عمران:ينظم فرع ثقافة أسوان برئاسة محمد إدريس، ندورة تدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة "دورة حاسب آلي" بالتعاون مع وزارة الدفاع، بقصر ثقافة السباعية، تحقيقًا لمبدأ العدالة الثقافية وانطلاقًا من المسئولية الملقاة على عاتق فرع ثقافة أسوان تجاه المجتمع الأسواني بكافة فئاته وقطاعاته.وقال محمد إدريس وكيل وزارة الثقافة بأسوان، إن الدورة تهدف إلى تأهيل المتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة على التعامل مع برامج الحاسب الآلي، ويتم تدريب 27 متدربًا يقوم بتدريبهم أحد معلمي الحاسب الآلي.

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