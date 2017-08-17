السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة 04:08 م الخميس 17 أغسطس 2017

وزارة الحج والعمرة السعودية

القاهرة - (مصراوي):أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، بأن المملكة حريصة على تقديم أفضل الخدمات لكافة فئات الحجاج، وتقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى في تنفيذ عدد من التوصيات المتعلقة بتسهيل حركة ذوي الاعاقة داخل المشاعر المقدسة.وقالت الوزارة أن تسعى إلى تخصيص مربعات معينة لكل مؤسسة من المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف ومؤسسات حجاج الداخل بحيث تكون تلك المربعات في مناطق مستوية يسهل الوصول إليها من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة ومجاورة للمناطل المهمة للحجاج، مثل منشأة الجمرات – قطار المشاعر – مواقع وقوف الحافلات – المراكز الصحية، وذلك وفق المعايير الهندسية وحسب المساحة المتاحة.وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه يجري تخصيص شركات نقل الحجاج عدد من الحافلات تحتوي على كافة التجهيزات المتعلقة بنقل ذوي الاحتياجات الخاصة في المشاعر المقدسة.كما أكدت على إلزام مكاتب شئون الحج بتزويد وزارة الحج والعمرة بأعداد الحجاج من ذوي الاحتياجات الخاصة في وقت مبكر كل عام، ليتم الاستفادة منها في الدراسات اللازمة بهذا الخصوص، على أن تتولى المكاتب تخصيص من يقوم بمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في تحركاتهم داخل المشاعر المقدسة (للقادمين منهم بدون أقارب أو مرافقين).وأشارت إلى أنه يجري دراسة تسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة في مدن الحج (مكة المكرمة – المدينة المنورة – جدة) ومرافقها من مباني سكنية وفندقية وطرق وغيرها.

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