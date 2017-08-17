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طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات

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مصراوي Masrawy

طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات

04:03 م الخميس 17 أغسطس 2017

طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات

ارشيفية

بنغازي- (د ب أ):
 وصلت أول طائرة مدنية سورية الى مطار بنينا في بنغازي شرق ليبيا بعد توقف دام سبع سنوات.

وتأتي هذه الرحلة كبداية فتح جسر جوي اقتصادي بين دمشق وبنغازي التي افتتح فيها مطار بنينا مؤخرا بعد توقف ثلاث سنوات نتيجة الحرب التي أعلنها الجيش التابع لبرلمان طبرق على الجماعات المسلحة المسيطرة على المدينة في ذلك الوقت.

وقال مدير الإدارة في مطار بنينا أسامة منصور لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) :"نحن نعمل على جلب شركات الطياران الدولية إلى مطار بنغازي حتى يعود المطار لسابق عهده" .
وأشار إلى أن طائرة شحن سورية للتبادل التجاري وصلت أمس الاربعاء واليوم الخميس وصلت لجنة من الخطوط الجوية الاردنية لتقييم المطار واعطاء الاذن لشركاتها بتسيير رحلات من عمان الى بنغازي.
وكانت ليبيا قطعت علاقتها مع النظام السوري عقب ثورة فبراير 2011 أبان حكم المجلس الانتقالي الليبي الذي أطاح بنظام العقيد معمر القذافي .

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