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مصدر أمني: عملية القبض على قاضي الشرقية تمت قبل إصداره حكما بساعات

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مصراوي Masrawy

مصدر أمني: عملية القبض على قاضي الشرقية تمت قبل إصداره حكما بساعات

04:05 م الخميس 17 أغسطس 2017

مصدر أمني: عملية القبض على قاضي الشرقية تمت قبل إصداره حكما بساعات

كتب – سامح غيث:

كشف مصدر أمني تفاصيل ضبط رئيس محكمة وعضوين سابقين بمجلس النواب،على خلفية منحهما مبلغ مالي للقاضي "رشوة " لتخفيف الحكم على متهم في قضية قتل عمد من الإعدام الى المؤبد.

وألقت الرقابة الإدارية القبض رئيس محكمة بالشرقية، متلبس بتقاضي رشوة مالية تقدر بـ300 ألف جنيه، من عضوي مجلس نواب سابقين.

وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن الأجهزة الأمنية أبلغت وزير العدل قبيل ضبطهم بدقائق حفاظًا على السرية ولعدم تسريب معلومات للقاضي.

وأوضح المصدر، أن معلومات وردت لضباط الرقابة الإدارية، مفادها مساومة كلا من " نايف. أ. ج "، و" عاطف. ح " عضوي مجلس نواب سابقين عن دائرتي منيا القمح والباجور، للمستشار " ص. غ " لتخفيف الحكم بالإعدام على أحد الاعراب بمركز أبوحماد في قضية قتل عمد إلى المؤبد.

وأضاف المصدر، أنه تم ضبط المتهمين قبل ساعات من النطق بالحكم، حال تواجدهم في إحدى المقاهي بمنطقة القومية في الزقازيق، أثناء إعطاء النائبان السابقان مبلغ 300 ألف جنيه للقاضي.

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