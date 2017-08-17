أخبار عاجلة

حملة أمنية لرفع السيارات والدراجات البخارية المتروكة بشوارع الجيزة -
تحويل مستشفى "جراحة اليوم الواحد" بأشمون مركزًا لعلاج الأورام -
بالصور.. الانتهاء من دفن محتويات مصنع المخللات الفاسدة في المنوفية -
ضبط أجبان فاسدة داخل محل بيتزا شهير في بورسعيد -
"تعليم بورسعيد": إعلان نتيجة مسابقة مديري المدارس بعد إنهاء الإجراءات الأمنية -
بالصور.. مسعف وسائق يسلمان 35 ألف جنيه عثرا عليها في حادث أتوبيسي "السخنة" -
بالصور- تشييع جنازة رفعت السعيد إلى مقابر "الغفير" بالدراسة -
​الأرصاد: طقس السبت "حار" على أنحاء البلاد.. والقاهرة 36 -
​توافد شخصيات عامة لتشييع جنازة رفعت السعيد -
ملك اسبانيا ورئيس الوزراء يقفان دقيقة حداد على أرواح ضحايا هجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الإعلام الهندي يرد على صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية

03:56 م الخميس 17 أغسطس 2017

نيودلهي- (د ب أ):أثار شريط فيديو نشرته وسائل إعلام حكومية صينية يحتوي على صور مهينة للهنود اتهامات بالعنصرية في الهند.وفى وقت متأخر مساء أمس، الأربعاء، نشرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" مقطع فيديو باللغة الإنجليزية يتهم الهند بارتكاب "خطايا". وظهر في مقطع الفيديو ممثل صيني يرتدي عمامة وله لحية اصطناعية ويتحدث بلهجة غريبة، في سخرية على ما يبدو من الهنود.وتحت عنوان "خطايا الهند السبع" لخصت مقدمة برامج وجهة نظر بكين حول المواجهة التي وقعت في هضبة دوكلام ،التي تقع على الحدود بين الصين والهند وبوتان، متهمة نيودلهي بـ"خرق القانون الدولي" و "التعدي".وجاء في تعليق على النسخة الإلكترونية لصحيفة "إنديان اكسبريس" أن التصريحات قد وصلت إلى "مستويات مثيرة للقلق وتجاوزت كل خطوط اللياقة".وقالت صحيفة "هندوستان تايمز" إن ما نشرته شينخوا من "فيديو عنصري يسخر من الهنود" يستهدف بشكل خاص أقلية السيخ. وأثار الفيديو أيضا مناقشة قضية دوكلام على تويتر وفيسبوك.وبدأت المواجهة في دوكلام في يونيو عندما دخل جنود هنود المنطقة، وهي هضبة غير مأهولة تقول كل من الصين والحليف الهندي بوتان إنها صاحبة السيادة عليها، لمنع الجيش الصيني من بناء طريق تقول نيودلهي إنه مصدر قلق أمني خطير

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس وزراء الهند يتجنب الإشارة للتوترات مع الصين في خطاب عيد الاستقلال

    أخبار

إعلان

e31078332c.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية خلال الـ48 ساعة المقبلة (فيديو)

الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية خلال الـ48 ساعة المقبلة (فيديو)

بالفيديو :رحلة سقوط هاتف من الطائرة

بالفيديو :رحلة سقوط هاتف من الطائرة

«التموين» تكشف تفاصيل إصدار بطاقات جديدة للفئات الأكثر احتياجا (فيديو)

«التموين» تكشف تفاصيل إصدار بطاقات جديدة للفئات الأكثر احتياجا (فيديو)

أزهري: دعوى التظاهر لنصرة الأقصى في الحج «مسمومة» (فيديو)

أزهري: دعوى التظاهر لنصرة الأقصى في الحج «مسمومة» (فيديو)