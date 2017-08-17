هبة هجرس: ظاهرة عمالة الأطفال أحد أسباب الزيادة السكانية

كتب- أحمد علي:

قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن ظاهرة عمالة الأطفال تعد سبب أساسي في الزيادة السكانية التي تشهدها مصر مؤخرًا.

وأضافت هجرس، خلال كلمتها باجتماع لجنة التضامن، اليوم الخميس برئاسة عبد الهادي القصبى رئيس اللجنة، أنه رغم مجهود الدولة في الحد من الزيادة السكانية إلا أن هناك تعارض مصالح بين بعض الأسر التي تستفيد من عائد عمالة الأطفال وبين إجراءات مواجهة الزيادة السكانية.

وأوضحت أن عائد عمل الطفل في اليوم الواحد يصل إلى ١٠٠ جنيه، وهناك أسر تحرص على الإنجاب ليزيد عائدها من عمل الأطفال.

ودعت إلى ضرورة مراجعة قوانين عمالة الأطفال ومنظمة العمل الدولية، بحيث يتم مواجهة هذه الظاهرة.

كما طالبت بضرورة التنسيق مع مشروعات القوانين المقدمة من بعض النواب إلى البرلمان مؤخرا والتي تساعد في الحد من الإنجاب .