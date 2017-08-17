أخبار عاجلة

حملة أمنية لرفع السيارات والدراجات البخارية المتروكة بشوارع الجيزة -
تحويل مستشفى "جراحة اليوم الواحد" بأشمون مركزًا لعلاج الأورام -
بالصور.. الانتهاء من دفن محتويات مصنع المخللات الفاسدة في المنوفية -
ضبط أجبان فاسدة داخل محل بيتزا شهير في بورسعيد -
"تعليم بورسعيد": إعلان نتيجة مسابقة مديري المدارس بعد إنهاء الإجراءات الأمنية -
بالصور.. مسعف وسائق يسلمان 35 ألف جنيه عثرا عليها في حادث أتوبيسي "السخنة" -
بالصور- تشييع جنازة رفعت السعيد إلى مقابر "الغفير" بالدراسة -
​الأرصاد: طقس السبت "حار" على أنحاء البلاد.. والقاهرة 36 -
​توافد شخصيات عامة لتشييع جنازة رفعت السعيد -
ملك اسبانيا ورئيس الوزراء يقفان دقيقة حداد على أرواح ضحايا هجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

03:53 م الخميس 17 أغسطس 2017

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

وقوف الوزراء حدادا على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

كتب- محمد غايات

استهل مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اجتماعه الأسبوعي، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث قطاري خورشيد بالإسكندرية الذي وقع يوم الجمعة الماضي.

ووافق المجلس في اجتماعه اليوم على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بعد استيفاء كافة الملاحظات، مع إحالتها إلى مجلس الدولة وذلك تمهيداً لإصدارها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الوزراء"​ يوافق على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامع

    أخبار

  • الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين

    أخبار

  • رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والإنتاج

    أخبار

  • "عرفان وعامر".. يصلان مجلس الوزراء للقاء "إسماعيل"

    أخبار

إعلان

4dfc944209.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون