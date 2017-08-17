الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

وقوف الوزراء حدادا على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

كتب- محمد غايات

استهل مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اجتماعه الأسبوعي، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث قطاري خورشيد بالإسكندرية الذي وقع يوم الجمعة الماضي.

ووافق المجلس في اجتماعه اليوم على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بعد استيفاء كافة الملاحظات، مع إحالتها إلى مجلس الدولة وذلك تمهيداً لإصدارها.