أنشيلوتي: نحلم بالتتويج بالبوندسليجا.. والتليفزيون الخاص بي مكسورًا

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أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني، أن فريقه جاهز لاستهلال مشواره في بطولة البوندسليجا، غدًا الجمعة، بمواجهة باير ليفركوزن، وذلك حسبما أفاد اليوم الخميس، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة.

وقال أنشيلوتي: «نحن سُعداء ببداية الموسم، وحلمنا هو أن نتوج باللقب مُجددًا، ولدي الكثير من الثقة في الفريق، نمتلك لاعبين مميزين، وأجواء رائعة جدًا، والموسم الماضي كان جيدًا، ولكننا كنا بحاجة لتقديم أداء أفضل، ولدينا الآن عدة فرص يجب استغلالها".

وحول غياب بعض اللاعبين عن اللقاء، قال أنشيلوتي: «نوير لن يلعب غدًا، ولن نغامر وسوف يشارك أمام فيردر بريمن، أمام عن الكولومبي جيمس رودريجيز فهو بدأ في التدريبات الفردية، ولا أعلم هل سيلحق بلقاء فيردر بريمن أم لا».

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وفيما يخص مشاركة روبن وألابا ومولر، قال: «روبن وألابا في حالة جيدة، وسوف أعلن عن القائمة التي ستخوض اللقاء غدًا، ومولر لن يلعب كجناح، البعض يراه أفضل في هذا المركز، ولكني لا اعتقد ذلك، وربما التليفزيون الخاص بي كان مكسورًا».

وعن إمكانية مشاركة رودي أو توليسو، علق "يمكن لهما المشاركة أو الجلوس على دكة البدلاء، فأنا لا أنظر لقيمة الصفقات حين أضع التشكيل".

وأتم حديثه "لدي ثقة كبيرة في الحارس سيفن أولريخ، حيث قدم من قبل أداء جيد، وفيدال تدرب بشكل جيد في آخر أسبوعين، ولكنه ليس جاهزًا بنسبة 100%، وسوف نرى هل يشارك غدًا أم لا".