محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور)

البحيرة – أحمد نصرة:

استقبلت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الخميس، الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين، لبحث بدء العمل في تنفيذ مشروع إنتاج الورق من قش الأرز، المزمع تنفيذه بالمنطقة الصناعية برشيد بالشراكة مع المؤسسة وإحدى كبرى الشركات الصينية العاملة في هذا المجال.

ويعد المشروع من أكبر المشروعات بمصر والشرق الأوسط على مساحة 128 فدانًا وفق أحدث النظم والتقنيات العالمية، بتكلفة تتجاوز المليار دولار، ومن المقرر أن يسهم في توفير الآلاف من فرص العمل والعملة الصعبة، وتنمية وزيادة دخل الفلاح من عائد بيع قش الأرز.

وشهد اللقاء التشاور بخصوص إمكانية تخصيص قطعة أرض برشيد للمؤسسة لإنشاء جامعة خاصة عليها، كما التقى الحضور مع مالك مصنع الأعلاف الصيني المقام بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى، كأحد نماذج الشركات الصينية القائمة والناجحة على أرض المحافظة والمقرر بدء إنتاجه بالفعل الشهر المقبل، ليوفر 600 طن علف يوميًا سيسهم في الحد من زيادة أسعار الأعلاف واللحوم بالأسواق.