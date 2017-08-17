أخبار عاجلة

حملة أمنية لرفع السيارات والدراجات البخارية المتروكة بشوارع الجيزة -
تحويل مستشفى "جراحة اليوم الواحد" بأشمون مركزًا لعلاج الأورام -
بالصور.. الانتهاء من دفن محتويات مصنع المخللات الفاسدة في المنوفية -
ضبط أجبان فاسدة داخل محل بيتزا شهير في بورسعيد -
"تعليم بورسعيد": إعلان نتيجة مسابقة مديري المدارس بعد إنهاء الإجراءات الأمنية -
بالصور.. مسعف وسائق يسلمان 35 ألف جنيه عثرا عليها في حادث أتوبيسي "السخنة" -
بالصور- تشييع جنازة رفعت السعيد إلى مقابر "الغفير" بالدراسة -
​الأرصاد: طقس السبت "حار" على أنحاء البلاد.. والقاهرة 36 -
​توافد شخصيات عامة لتشييع جنازة رفعت السعيد -
ملك اسبانيا ورئيس الوزراء يقفان دقيقة حداد على أرواح ضحايا هجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور)

03:43 م الخميس 17 أغسطس 2017

  • عرض 4 صورة

    7410cba603.jpg

  • عرض 4 صورة

    94b41527bc.jpg

  • عرض 4 صورة

    1d17493212.jpg

  • عرض 4 صورة

    9a52db696b.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية

الألبوم التالى

بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية

البحيرة – أحمد نصرة:

استقبلت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الخميس، الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين، لبحث بدء العمل في تنفيذ مشروع إنتاج الورق من قش الأرز، المزمع تنفيذه بالمنطقة الصناعية برشيد بالشراكة مع المؤسسة وإحدى كبرى الشركات الصينية العاملة في هذا المجال.

ويعد المشروع من أكبر المشروعات بمصر والشرق الأوسط على مساحة 128 فدانًا وفق أحدث النظم والتقنيات العالمية، بتكلفة تتجاوز المليار دولار، ومن المقرر أن يسهم في توفير الآلاف من فرص العمل والعملة الصعبة، وتنمية وزيادة دخل الفلاح من عائد بيع قش الأرز.

وشهد اللقاء التشاور بخصوص إمكانية تخصيص قطعة أرض برشيد للمؤسسة لإنشاء جامعة خاصة عليها، كما التقى الحضور مع مالك مصنع الأعلاف الصيني المقام بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى، كأحد نماذج الشركات الصينية القائمة والناجحة على أرض المحافظة والمقرر بدء إنتاجه بالفعل الشهر المقبل، ليوفر 600 طن علف يوميًا سيسهم في الحد من زيادة الأعلاف واللحوم بالأسواق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • نقل سكان منطقتين عشوائيتين إلى مساكن بديلة بالبحيرة

    أخبار

  • 2.1 مليار جنيه.. الحصيلة المتوقعة لتقنين أوضاع أراضي الدولة بوادي

    أخبار

  • إنشاء 9 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بالبحيرة

    أخبار

  • 159 مدرسة جديدة تدخل الخدمة في العام الدراسي المقبل بالبحيرة

    أخبار

إعلان

93687047e7.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

مدبولي يوافق على تحمل الدولة زيادة أسعار وحدات الإسكان بدمنهور

مدبولي يوافق على تحمل الدولة زيادة أسعار وحدات الإسكان بدمنهور

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق