القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ 03:41 م الخميس 17 أغسطس 2017

المتهم

كفر الشيخ - إسلام عمار:ألقت مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، اليوم الخميس، تحت إشراف العميد محمد عمار مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، القبض على عاطل، وبحيازته عددًا من الأسلحة النارية، وكميات كبيرة من الأقراص المخدرة، بهدف الاتجار بها، ومبلغ مالي كبير.وتلقى اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد محمد عمار مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، يفيد بضبط رجال مباحث المركز، المدعو "محمد. ف. م. م. أ"،31 عامًا، عاطل، وبحيازته أسلحة نارية، وذخائر بدون ترخيص قانوني، وكميات كبيرة من المخدرات، بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه من العناصر الإجرامية.وتلقى الرائد رامي شرف الدين، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، ومعاونيه، معلومات تفيد أن المتهم المذكور، والذي سبق اتهامه في قضيتي اتجار في المخدرات ومشاجرة، آخرها القضية رقم 1214 جنايات قسم ثاني كفر الشيخ لسنة 2015، يتاجر في الأسلحة النارية، والأقراص المخدرة، لترويجها على عملائه من العناصر الإجرامية، فيما أسفرت التحريات، عن صحة ما ورد من معلومات.توجهت مأمورية من مركز شرطة كفر الشيخ، قادها رئيس مباحث المركز، إلى مسكن المتهم، وألقى القبض عليه في كمين أعد بالقرب من مسكنه، وبحيازته "بندقية آلية عيار 7.62×39، و21 طلقة من ذات العيار، و4 بنادق خرطوش أجنبية الصنع عيار 12 مللي، و9 طلقات من ذات العيار، وسلاح ناري "طبنجة معدلة"، وفرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مللي.كما عثر بحيازته على كمية من المواد المخدرة عبارة عن 9 آلاف قرص مخدر، و500 جرام من نبات البانجو المخدر، و100 جرام من مخدر الحشيش، و4 قطع أسلحة بيضاء مختلفة الأشكال والأنواع، ومبلغ مالي قدره 31 ألف جنيه.واقتيد المتهم، إلى مركز شرطة كفر الشيخ، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بإحرازه للأسلحة النارية، والذخائر، والمخدرات، بدون ترخيص قانوني، بقصد الاتجار فيها، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، من خلال نشاطه الإجرامي.حُرر عن ذلك المحضر رقم 19748 لسنة 2017 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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