بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

استضافت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، اليوم الخميس، معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بمشاركة 95 طالبًا وطالبة يمثلون 17 دولة عربية.

وحضر الجلسة الاحتفالية السفير عدنان عيسى الخضير الأمين العام المساعد للجامعة العربية، رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأوضح السفير عدنان عيسى، أنه تم اختيار المجموعة المشاركة في برنامج التدريب الصيفي من بين 4200 طالب وطالبة ترشحوا للبرنامج، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية تعتبر التدريب بصفة عامة رسالة وأمانة يتم تقديمها للأمة العربية لإعداد وتأهيل الدبلوماسيين العرب.

ورحب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إسماعيل عبدالغفار بالشباب المشارك في برنامج التدريب الصيفي للجامعة العربية، مؤكدًا أن الأكاديمية كبيت خبرة عربي تسعد دائمًا باستضافة مثل تلك الفعاليات التي تهدف إلى بناء كوادر قادرة على دفع عجلة التنمية في العالم العربي.

وقال "عبدالغفار"، إن الأكاديمية تسعى دائمًا لتقديم الجودة في التعليم والخبرات للأمة العربية بهدف الارتقاء بالمنطومة التعليمية ونقل التكنولوجيا وتوطيدها بالوطن العربي إلى جانب رفع قدرات أبناء الأمة العربية.

وأشار "عبدالغفار" مشيًرا إلى أن الأكاديمية العربية تعد نموذج للعمل العربي المشترك بالإضافة إلى أنها كمؤسسة تعليمية خطت خوات كبيرة نحو العالمية حيث احتلت المركز 2400 من بين 24 ألف جامعة حول العالم.