"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

كتب- أحمد علي:

قال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذو الإعاقة بمجلس النواب، إن الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، وافق على أجندة عمل اللجنة المقرر مناقشتها في الأيام المتبقية من الإجازة البرلمانية، وتستمر حتى الأول من شهر أكتوبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الخميس بحضور وكلاء اللجنة محمد أبوحامد، ورشا رمضان، والنائبة هبة هجرس.

ونبه "القصبي"، إلى أن قضية الزيادة السكانية ستكون على أولوية عمل اللجنة، باعتبارها من أخطر القضايا التي تؤثر على مصر في كافة المجالات سياسياً واقتصادياً ومجتمعياً.

وقال القصبي: "المواطن لا يشعر بمايحدث من تنمية، ويكون لديه شكاوي، ولا يشعروا بالتنمية لأن الزيادة السكنية تلتهمها".

وتابع: "يجب وضع منظومة عمل للحد من تفاقم الأزمة، والقيام بزيارة ميدانية للمجلس القومي للسكان، لاقتحام هذا الملف والوقوف على مايفعلونه من مهام وهل لديهم خطط واضحة أم يعانون من القصور".

واستطرد: "كذلك لابد من زيارة المؤسسات العقابية للأحداث، ودور الأيتام والمسنين، والجانب الذي يتعلق بالمعاشات والمؤسسات الاجتماعية، ورؤية الأوضاع علي الطبيعة، وحماية المواطنين من البهدلة".