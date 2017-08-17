«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد محمد سويلم، مدير مديرية الشباب والرياضة، أن إحالة مجلس النادي الأهلي إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، لا يخص المهندس محمود طاهر رئيس المجلس الحالي.

وقال سويلم في تصريحات لـ«التحرير»، إن التقرير المرسل من الجهاز المركزي للمحاسبات، تراكمي، من آخر 7 سنوات داخل النادي، في فترتي تولي حسن حمدي، ومن بعده محمود طاهر.

شاهد أيضا

وأشار: «الجهاز المركزي للمحاسبات أرسل للأهلي ملاحظاته، ولكن رد النادي، لم يفسر للجهاز المركزي تلك الملاحظات، لذلك طالبني الجهاز باتخاذ الإجراء القانوني وقمت بتنفيذ القانون».

وأوضح: «النيابة لن تستدعي محمود طاهر أو حسن حمدي، أو أحد من مجلسيهما لاستجوابه بخصوص الأمر، ولكن سيتم استدعاء المختصين عن الأمر، وهما المحاسب القانوني، وكذلك مراقب الحسابات اللذان أعدا الميزانية».