أخبار عاجلة

حملة أمنية لرفع السيارات والدراجات البخارية المتروكة بشوارع الجيزة -
تحويل مستشفى "جراحة اليوم الواحد" بأشمون مركزًا لعلاج الأورام -
بالصور.. الانتهاء من دفن محتويات مصنع المخللات الفاسدة في المنوفية -
ضبط أجبان فاسدة داخل محل بيتزا شهير في بورسعيد -
"تعليم بورسعيد": إعلان نتيجة مسابقة مديري المدارس بعد إنهاء الإجراءات الأمنية -
بالصور.. مسعف وسائق يسلمان 35 ألف جنيه عثرا عليها في حادث أتوبيسي "السخنة" -
بالصور- تشييع جنازة رفعت السعيد إلى مقابر "الغفير" بالدراسة -
​الأرصاد: طقس السبت "حار" على أنحاء البلاد.. والقاهرة 36 -
​توافد شخصيات عامة لتشييع جنازة رفعت السعيد -
ملك اسبانيا ورئيس الوزراء يقفان دقيقة حداد على أرواح ضحايا هجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة

Google+ Print
«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة «الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد محمد سويلم، مدير مديرية الشباب والرياضة، أن إحالة مجلس النادي الأهلي إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، لا يخص المهندس محمود طاهر رئيس المجلس الحالي.

وقال سويلم في تصريحات لـ«التحرير»، إن التقرير المرسل من الجهاز المركزي للمحاسبات، تراكمي، من آخر 7 سنوات داخل النادي، في فترتي تولي حسن حمدي، ومن بعده محمود طاهر.

شاهد أيضا

وأشار: «الجهاز المركزي للمحاسبات أرسل للأهلي ملاحظاته، ولكن رد النادي، لم يفسر للجهاز المركزي تلك الملاحظات، لذلك طالبني الجهاز باتخاذ الإجراء القانوني وقمت بتنفيذ القانون».

وأوضح: «النيابة لن تستدعي محمود طاهر أو حسن حمدي، أو أحد من مجلسيهما لاستجوابه بخصوص الأمر، ولكن سيتم استدعاء المختصين عن الأمر، وهما المحاسب القانوني، وكذلك مراقب الحسابات اللذان أعدا الميزانية».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«ذا صن»: دي خيا مدريدي في حال فشل ميلان في التأهل إلى دوري الأبطال

«ذا صن»: دي خيا مدريدي في حال فشل ميلان في التأهل إلى دوري الأبطال

وست بروميتش يرفض عرض مانشستر سيتي لضم إيفانز

وست بروميتش يرفض عرض مانشستر سيتي لضم إيفانز

رجائي عطية يوجه رساله خاصة لمحمود طاهر قبل عمومية 25 أغسطس

رجائي عطية يوجه رساله خاصة لمحمود طاهر قبل عمومية 25 أغسطس

نجل «قاضي الرشوة» يتقدم باستقالته من مجلس الدولة

نجل «قاضي الرشوة» يتقدم باستقالته من مجلس الدولة