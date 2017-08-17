«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

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أعلنت الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات «نادو» عن القيمة المالية لسحب عينات تحليل المنشطات من لاعبي مباراة نهائي كأس مصر، بين فريقي النادي الأهلي والمصري.

وأكد أسامة غنيم، المدير التنفيذي لوكالة المنشطات، في تصريحات صحفية، أن تكلفة سحب العينات 80650 جنيهًا مصريًا، تشمل العبوات والشحن للمعمل الدولى، بالإضافة إلى قيمة التحليل بمعمل برشلونة الدولي.

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وكانت «النادو» قد سحبت 6 عينات لتحليل المنشطات من لاعبي الفريقين، وكانوا شريف إكرامي، رامي ربيعة، علي معلول، عبد الله بيكا، عمرو موسى، عبد الله جمعة، وتتولى وزارة الشباب والرياضة سداد قيمة التحليل، بالإضافة إلى سداد كافة التحاليل الأخرى لباقى الرياضات.