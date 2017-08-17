مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو

جوما- (د ب أ):

أعلن مسؤول إقليمي بارز اليوم، الخميس، أن نحو 40 شخصا لقوا حتفهم جراء انهيار أرضي ناجم عن سقوط أمطار غزيرة في شمال شرق الكونغو.

وقال عبد الله بيني مباكا حاكم إقليم إيتوري إن التربة تساقطت من جانب أحد الجبال على قرية تورا الكائنة على شاطئ بحيرة ألبرت أمس الأربعاء.

وأضاف مباكا أن فريقا من حكومة الإقليم والصليب الأحمر توجه للمساعدة في دفن جثث الضحايا ومساعدة الناجين.

ولم يتمكن من إعطاء المزيد من التفاصيل .