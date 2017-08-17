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طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر

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مصراوي Masrawy

طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر

03:26 م الخميس 17 أغسطس 2017

طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر

كتب- محمد غايات:

كشف طارق عامر محافظ البنك المركزي، عن تغييرات مرتقبة في رؤساء البنوك ربما تتم بنهاية سبتمبر المقبل.

وأضاف عامر في تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماعه مع رئيس الوزراء، أن بعد اختيار المرشحين الجدد سيتم إحالتهم إلى رئيس مجلس الوزراء.

كان قد وصل اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، إلى مقر مجلس الوزراء، للقاء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

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مصراوي Masrawy

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