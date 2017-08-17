طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر
03:26 م الخميس 17 أغسطس 2017
كتب- محمد غايات:
كشف طارق عامر محافظ البنك المركزي، عن تغييرات مرتقبة في رؤساء البنوك ربما تتم بنهاية سبتمبر المقبل.
وأضاف عامر في تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماعه مع رئيس الوزراء، أن بعد اختيار المرشحين الجدد سيتم إحالتهم إلى رئيس مجلس الوزراء.
كان قد وصل اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، إلى مقر مجلس الوزراء، للقاء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
اقرأ أيضا
طارق فايد يقترب من رئاسة بنك القاهرة
مصادر ترجح بقاء رئيسي الأهلي ومصر في حركة تغييرات البنوك العامة
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
"عرفان وعامر".. يصلان مجلس الوزراء للقاء "إسماعيل"
-
وزير المالية يستعرض في اجتماع مع السيسي انخفاض عجز الموازنة إلى 9.5%
-
"الوفد": ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ36 مليار دولار تطور جيد
-
35 رسالة من السيسي للمصريين والعالم خلال مؤتمر الشباب بالإسكندرية
إعلان
إعلان