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مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة

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مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة

التحرير

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قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه اليوم برئاسة شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وتم إحالتها إلى مجلس الدولة.

وأكدت "نصر" أن اللائحة الجديدة ستكون داعمة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتركز على تسهيل الخدمات للمستثمرين، وستعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمار، مشيرة إلى أنه تم التوافق بين جميع الوزارات والهيئات على اللائحة، وستشهد الفترة المقبلة جذب المزيد من الاستثمارات. 

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وذكرت الوزيرة فى تصريحات للصحفيين اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء وافق علي غالبية قرارات لجان فض منازعات الاستثمار. 

وأكدت الوزيرة أن قانون الاستثمار من أهم القوانين والإصلاحات التشريعية، مشيرة إلى أنه سيتم توفير فرص عمل وتحسين وجذب الاستثمار، وتحسين معيشة المواطن المصري، وهذا هو الهدف الرئيسي من القانون.

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التحرير

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