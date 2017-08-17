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تخصيص 437 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإسكندرية

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تخصيص 437 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإسكندرية تخصيص 437 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإسكندرية

التحرير

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قال الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسكندرية، إن المديرية قررت زيادة عدد الساحات المخصصة لصلاة عيد الأضحى المبارك إلى 437 ساحة في كل أنحاء المحافظة، خاصة المناطق كثيفة السكان.

أضاف العجمي أن زيادة عدد الساحات جاء بعد ضم عدد من المساجد والزوايا المخالفة، التي أصبحت تحت قبضة وزارة الأوقاف، موضحا أن الزيادة بلغت 63 ساحة، إذ كان العدد 374، في عيد الفطر.

وذكر أن كل ساحة من الساحات سيكون مخصصا لها إمام أساسي وآخر احتياطي، سواء من المعينين بالأوقاف أو خطباء المكافأة، لكي تكون كل الساحات تحت سيطرة وزارة الأوقاف، مشددا على أنه لن يسمح بإقامة ساحات مخالفة للساحات الرسمية، ومن يخالف ذلك سيقع تحت طائلة القانون، خاصة أن الوزارة حرصت على إقامة ساحات أكثر في المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة وفى المناطق البعيدة والريفية.

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وشدد وكيل وزارة الأوقاف على الأئمة ومديري الإدارات بمنع أي إمام غير أزهري من الخطابة أو اعتلاء المساجد في صلاة العيد، كما تم التنبيه على جميع الأئمة بعدم تناول أي أمور سياسية أو حزبية خلال خطبة العيد، مشيرا إلى أن خطبة العيد ستكون مشتملة على العناصر الأساسية المعروفة للعادات والأخلاق الإسلامية التي يجب إتباعها في عيد الأضحى المبارك.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة لمتابعة صلاة العيد بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وإخبارها بأي مستجدات على الفور، واتخاذ الإجراءات اللازمة إداريا وقانونيا تجاه أي مخالفة أو تجاوز، وعدم إقامة صلاة العيد إلا في الأماكن التي تحددها مديرية الأوقاف من الساحات.

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التحرير

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