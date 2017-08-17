البناء والأخشاب تتهم وزير قطاع الأعمال بحرمان العمال من العلاوة

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طالب عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، المسئولين في الدولة بالقيام بدورهم في وأد الفتنة التي اندلعت بعد إقرار علاوة غلاء المعيشة، موضحًا أن وزير قطاع الأعمال يسعى لحرمان بعض شركات قطاع الأعمال العام من هذه العلاوة بحجة أن لها قانون خاص «203»، وكل مبررات الوزير واهية وغير منطقية.

واتهم الجمل في بيان له اليوم وزير قطاع الأعمال الدكتور أشرف الشرقاوي بأنه تسبَّب في حالة احتقان شديدة بين العاملين في عدد من الشركات بسبب إصراره على حرمانهم من العلاوة، بالرغم من أن النقابة العامة قامت بعدة مخاطبات للوزير، إلا أن أغلب المناشدات لم تلق أي اهتمام.

وطلب الجمل من رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بضرورة التدخل لاحتواء الأزمة القائمة، مشيرًا إلى أن بعض تصريحات وزير قطاع الأعمال العام تسببت في رفع سقف مطالب العمال الغاضبين، لأن الوزير أدلى بتصريحات حول ما يتم صرفه للعمال _الذي يسعى لحرمانهم من العلاوة _ وفقًا للوائح والنظم الداخلية، مشيرا إلى أن تلك التصريحات حق يراد به باطل، وهو ما اتخذه العمال ذريعة لزيادة مطالبهم.

وناشد عبد المنعم الجمل، جموع العمال المحتجين بالعودة للعمل والإنتاج لصالح الوطن، كما تمسكت النقابة بإعلاء مبدأ الحوار والمفاوضة الجماعية فيما يتعلق بالخلاف القائم حول صرف علاوة غلاء المعيشة.

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وجددت النقابة رفضها أي دعوات تحريضية للتظاهر أو الاعتصام حرصا على سير عجلة الإنتاج لما فيه الصالح للاقتصاد الوطني.

ويدخل عمال شركة غزل المحلة يومهم الثاني عشر، في الإضراب عن العمل بداية 6 أغسطس الجاري، مؤكدين عدم إنهائهم الإضراب إلا بعد تنفيذ مطالبهم، التي تتمثل في صرف العلاوة التي أقرها البرلمان لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ورفع قيمة بدل الغذاء، تناسبًا مع الأسعار الحالية، وصرف قيمة الـ12 شهرًا أرباحًا التي أعلن عنها وزير قطاع الأعمال.