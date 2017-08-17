عمال غزل المحلة يهاجمون رئيس «القابضة»: قضيتنا مش سياسية

التحرير

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نظم المئات من عمال شركة غزل المحلة مسيرة صباح اليوم الخميس، تندد بتصريحات الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، والإعلامي أحمد موسى، أمس الأربعاء على فضائية "صدى البلد"، عن إضرابهم من أجل المطالبة بعلاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة التي أقرها الرئيس السيسي، والعلاوة الاستثنائية لمواجهة الغلاء الذي نتج عن القرارات الاقتصادية الأخيرة.

وقالت إحدى عاملات مصنع الملايات لـ"التحرير" إن العمال رددوا هتافات ضد رئيس الشركة القابضة حاملين نعشًا له، لتصريحه بأن مجمل رواتب العمال 45 ألف جنيه سنويا بما يخالف الحقيقة، كما رددوا هتافات: "قضيتنا عمالية قضيتنا مش سياسية"، وذلك ردا على ما ذكره الإعلامي أحمد موسى، على أن العمال تريد لَيّ ذراع الدولة.

ورد نقابي من مصنع الغزل على الإعلامي أحمد موسى معلقًا: "هو أصلًا بيتكلم على المشكلة وهو مايعرفش عنها حاجة، إزاي يقول في البرنامج بتاعه إننا عاوزين علاوة المخاطبين بالخدمة المدنية، واحنا طالبين علاوة (غير المخاطبين)، هو مش حاسس بالغلاء اللي عايشين فيه، وبنقوله إحنا عاوزين علاوة أقرها الرئيس السيسي ومطالبنا مش فئوية".

وأوضحت عاملة من مصنع الملابس أن العمال مستمرون في إضرابهم عن العمل بجوار ماكيناتهم ليؤكدوا أن سبب الخسارة من الإدارة وليس عمال الشركة، لأن الإدارة لا تريد أن تصرف لهم قيمة المستحقات المالية التي يطالبون بها بعد أن أقرها الرئيس والبرلمان.



وتابعت: "وزير قطاع الأعمال أكد أن شركاته بتكسب، الخسارة عمرها ما كانت من العمال، الخسارة سببها تعطيل الشركة وعدم تطويرها من الإدارة، والعمال مستعدة تشتغل وتنتج لكن هما بيسرقونا وبيخربوا الشركة وعاوزين يطلعونا احنا السبب".

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بينما أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، حق عمال شركة غزل المحلة فى المطالبة بحقوقهم المشروعة، منوهًا بأهمية الجلوس والتفاوض والحوار مع إدارة الشركة ووزارة قطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج للوصول إلى تسويات واتفاق ملزم بتوقيت محدد يضمن للعمال حقوقهم.

وتابع في بيان له اليوم الخميس: "لعله درس جاء ليؤكد للدولة وأجهزتها أن الاتحاد العام للعمال والنقابة العامة للغزل والنسيج لا دور له ولا تأثير ولا يعترف بهم العمال أنفسهم بما يحتم علينا تفعيل مواد الدستور لإعطاء مزيد من الحريات النقابية وتشكيل النقابات المستقلة التي تعبر بحق عن العمال وتستطيع أن تمثلهم وتتحدث بلسانهم وتصل إلى حلول وسط في مثل هذه الأزمات".

وكان الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن والملابس، قد صرح في برنامج "على مسئوليتي" بفضائية "صدى البلد" بأن إضراب عمال شركة غزل المحلة عن العمل، يكلف الشركة خسائر مالية يومية تصل إلى 3 ملايين جنيه، لافتًا إلى أن أجور العمال الشهرية تصل إلى 55 مليون جنيه، رغم عدم تحقيق الشركة إيرادات تغطيها.

كما أشار في تصريحاته إلى أن خسائر الشركة حتى عام 2015 وصلت إلى 725 مليون جنيها، لافتًا إلى أن متوسط دخل العامل سنويا يصل إلى 45 ألف جنيه.

وكان الإعلامي أحمد موسى، قد ذكر بحلقة برنامجه أمس الأربعاء أن عمال غزل المحلة مستمرون في اعتصامهم وامتناعهم عن العمل، للضغط على الدولة لتنفيذ مطالبهم، مستكملًا: «هما حوالي 17 ألف عامل، وبقالهم 10 أيام معيّشنا في قصص، عايزين علاوة الـ10%، وكمان علاوة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، اللي هو لا ينطبق عليهم أصلًا، وعايزين بدل أكل 400 جنيه، وبدل لبس.

وأعلن عمال شركة غزل المحلة إضرابهم عن العمل بداية 6 أغسطس الجاري، مؤكدين عدم إنهائهم الإضراب إلا بعد تنفيذ مطالبهم، التي تتمثل في صرف العلاوة التي أقرها البرلمان لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ورفع قيمة بدل الغذاء، تناسبًا مع الأسعار الحالية، وصرف قيمة الـ12 شهرًا أرباحًا التي أعلن عنها وزير قطاع الأعمال.