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ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

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مصراوي Masrawy

ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

03:21 م الخميس 17 أغسطس 2017

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن- (د ب أ):

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه عقد مقارنة بين النازيين الجدد والأشخاص الذين يتظاهرون ضدهم في مسيرة بولاية فرجينيا، فيما وصف كبير المخططين الإستراتيجيين القوميين البيض الذين شاركوا في المسيرة بأنهم " مهرجون ".

وكتب ترامب في سلسلة من التغريدات في وقت مبكر من اليوم الخميس: " ليندسي جراهام الساعي للدعاية أشار على نحو كاذب إلى أنني قلت أن هناك مقارنة بين (كو كلوكس كلان) والنازيين الجدد والعنصريين البيض وأشخاص مثل السيدة هاير. وهذه أكذوبة مقززة ".

وانتقد جراهام وهو سيناتور جمهوري من ساوث كارولينا، الرئيس أمس الأربعاء لـ" الإشارة إلى مقارنة " بين العنصريين البيض الذين قاموا بمسيرة في تشارلوتسفيل وأشخاص مثل هيذر هاير التي قتلت عندما دهست سيارة عمدا حشدا من المتظاهرين المناوئين.

وشجب الديمقراطيون والجمهوريون رد فعل الرئيس إزاء الهجوم حيث ألقى فيه باللائمة على " الجانبين " .

وقال في مؤتمر صحفي أمس الأول الثلاثاء: " لقد كان لديك على جانب مجموعة سيئة. ولقد كان لديك مجموعة على الجانب الآخر في غاية العنف أيضا. ولا يريد أن يقول أحد هذا. فسأقوله الآن".

وفي وقت سابق قام كبير المخططين الإستراتيجيين في حكومة ترامب، ستيف بانون، المتهم بوجود صلات له بالقوميين البيض، بوصف هؤلاء الذين قاموا بمسيرة في فرجينيا بأنهم " مهرجون " في حوار نادر.

وكان مستقبل بانون السياسي موضع الكثير من التكهنات في واشنطن في الأسابيع الأخيرة، حيث أفادت التقارير بأنه سقط من دائرة المفضلين لدى البعض في البيت الأبيض وأن منصبه في حكومة ترامب في خطر.

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