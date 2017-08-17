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بالصور.. افتتاح 3 مدارس جديدة بـ"قليوب" في القليوبية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. افتتاح 3 مدارس جديدة بـ"قليوب" في القليوبية

03:26 م الخميس 17 أغسطس 2017

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

افتتح اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، يرافقه طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، وعددًا من النواب والقيادات التنفيذية 3 مدارس جديدة بإدارة قليوب التعليمية، وعددًا من المشروعات الخدمية تزامنًا مع احتفالات العيد القومي للمحافظة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إنه جرى افتتاح مدرسة "صنافير للتعليم الأساسي" بقرية صنافير بمدينة قليوب، والتي تكلف إنشاؤها 6.4 ملايين جنيه، وتستوعب أكثر من 1200 طالب بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وتضم 29 فصلًا دراسيًا والمعامل والقاعات.

كما تم افتتاح مدرسة طنان الرسمية للغات بسعة 28 فصلًا دراسيًا، ومعامل للعلوم، والحاسب الآلي، وحجرات إدارية وطبية، وقاعات رياض أطفال، وتستوعب 542 طالبًا، وافتتاح مدرسة كفر أبو جمعة للتعليم الأساسي، والتي تستوعب 700 طالب في المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

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