وصول 250 ألف طن بضائع إلى ميناء الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

شهد ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، نشاطًا كبيرًا في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية، حيث استقبل الميناء 250 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة، كما سجل دخول وخروج 12 ألف شاحنة عامة، وبلغ مخزون الغلال بالميناء مليون وسبعة وسبعون ألف طن منهم 338 ألف طن قمح.

وقال رضا الغندور، المتحدث باسم الميناء، إنه يجري تفريغ شحنة قمح تزن 26 ألف طن من على متن السفينتين "أمانو تو"، قادمة من أوكرانيا، وتفريغ شحنة ذرة تزن 152 ألف طن قادمة من الأرجنتين وإسبانيا على متن السفن "شنجاي"، "بيد هولز فارمار"، و"سي هارموني" وأيضًا تفريغ شحنة سيارات عددها 465 سيارة ماركات مختلفة قادمة اليونان علىى متن العبارة "نيبتون هيلياس".

ويجري تفريغ شحنة زيوت بترولية تزن 730 طنًا قادمة من إسبانيا على متن السفينة "آلسيا سوان"، ويجري تفريغ شحنة فول صويا تزن 64 ألف طن قادمة من أمريكا على متن السفينة "فارفارا"، وشحنة حديد خام تزن 150 ألف طن قادمة من النرويج على متن السفينة "أنانجل فورتن" .

وقال اللواء بحري مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، إن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 115 سفينة، وغادرت الميناء 10 سفن، ووصلت 13 سفينة، وتراكي على الأرصفة 34 سفينة، وتواجد بالمخطاف الخارجي 25 سفينة، والداخلي 17 سفينة.

ووجه رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات قبل خروجها من الميناء.