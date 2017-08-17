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الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين

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مصراوي Masrawy

: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين

03:19 م الخميس 17 أغسطس 2017

الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين

كتب محمد غايات

افق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بعد استيفاء كافة الملاحظات، مع إحالتها إلى مجلس الدولة وذلك تمهيداً لإصدارها.

وأكد المجلس في بيان صحفي، أن إقرار اللائحة يأتي من منطلق حرص الحكومة على إجراء التعديلات التشريعية المطلوبة بهدف تهيئة مناخ جاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية على النحو الذي يخدم الاقتصاد القومي.

وذكر البيان أن المجلس وافق أيضًا على مشروع قانون بشأن إطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) لمدة سبعة وعشرين عاماً تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم (10) لسنة 1992.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 1250 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية أسوان عند مدخل قرية الغنيمية على الطريق الغربي الصحراوي (أسوان/القاهرة) لصالح محافظة أسوان لاستخدامها في إقامة محطة خدمة تموين سيارات.

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