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تعرف العلاقة بين الساعة البيولوجية و "دخول الحمام" فجراً

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مصراوي Masrawy

تعرف العلاقة بين الساعة البيولوجية و "دخول الحمام" فجراً

03:01 م الخميس 17 أغسطس 2017

اختلال "الساعة البيولوجية".. ينعكس سلــباً على الص

كتبت-نرمين الجلاد:

عند السفر الى دولة تختلف ساعات نهارها عن دولتك أول ما تشكو منه هو الساعة البيولوجية للجسم، وعندما تصاب بالأرق تلقي اللوم عليها أيضاً، والحقيقة أن هناك نصائح تجعل الجسم أكثر صحة ونشاط اذا تعلمت التعامل مع تلك الحالات.

ذكر موقع "Doctor AL Food and Health"، كيفية عمل الساعة البيولوجية وطرق الاستفاءة منها للتمتع بالصحة والشباب الدائم وفقاً لتقسيم اليوم كالتالي:

الساعة 5 فجراً

تتخلص المثانة من السموم، وننصح المصابون بأمراض القولون بالاستيقاظ هذ الوقت لدخول دورة المياه، لكي يساعدوا القولون علي العمل بانتظام.

من الساعة 11 مساءً الى 1 صباحا

هذا ميعاد تخلص الكبد من السموم، لذلك يعتبر هذا الوقت المثالي للنوم العميق.

من الساعة 1الى 3 صباحا

ميعاد تخلص المرارة من السموم ،والوقت المثالي للنوم العميق أيضا.

من الساعة 3الى5 صباحا

ميعاد تخلص الرئة من السموم، وهذا يفسر سبب زيادة السعال لدى المرضى في هذ الوقت.

من الساعة 9الى 11 مساء

في هذا الوقت يتم فيه التخلص من السموم الزائدة في الجهاز الليمفاوي ، لذلك يجب تمضية الوقت في هدوء بعيدأ عن التوتر والعمل.

 

 

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مصراوي Masrawy

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