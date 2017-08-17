مشتبه به في هجمات باريس يواجه المحاكمة في بلجيكا

بروكسل- (د ب أ):

أكد مكتب المدعي العام البلجيكي، اليوم الخميس، أنه من المقرر أن تتم في بلجيكا محاكمة صلاح عبد السلام، أحد المشتبه بهم الرئيسيين في الهجمات الارهابية التي وقعت بباريس في 13 نوفمبر من عام 2015، وذلك بسبب ما تردد عن مشاركته في إطلاق نار وقع أثناء عملية مداهمة قامت بها الشرطة في بروكسل عام 2016.

ومن المقرر أن يواجه الفرنسي، 27 عاما، ومشتبه به آخر، اتهامات بحيازة أسلحة غير مشروعة، والشروع في القتل، بسبب ما تردد عن مشاركتهما في تبادل لاطلاق النار أثناء مداهمة لإرهابيين في 15 مارس من عام 2016، بحي فوريست في بروكسل.

وتمكن عبد السلام من الفرار أثناء المداهمة التي قتل بها أحد الإرهابيين المشتبه بهم، فيما أصيب العديد من أفراد الشرطة.

وقد تم إلقاء القبض عليه بعد ثلاثة أيام فى حي مولينبيك، الواقع في غرب بروكسل، حيث يعيش العديد ممن شاركوا من قبل في هجمات وقعت في باريس وبروكسل.

وقد تم ترحيل عبد السلام إلى فرنسا بعد اعتقاله، حيث يواجه حاليا تهما بالارهاب بسبب دوره في هجمات باريس في نوفمبر عام 2015، والتي أسفرت عن مقتل 130 شخصا في تفجيرات انتحارية وقعت بأنحاء العاصمة الفرنسية.