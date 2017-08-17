أبرزهم "أبناء القرضاوي".. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان

كتب – عمرو علي:

قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، اليوم الخميس، رئيس اللجنة، التحفظ على أموال 16 قياديًا بالجماعة.

والصادر بحقهم القرار هم: عبد الرحمن يوسف عبد الله القرضاوي – محمد يوسف عبد الله القرضاوي – أسامة يوسف عبد الله القرضاوي – سهام يوسف عبد الله القرضاوي – علا يوسف عبد الله القرضاوي – أسماء يوسف عبد الله القرضاوي – هشام عبد العليم عبد الستار – حسام الدين على علي خلف – هشام المرسى على المرسى – محمد اشرف أبو دوح عبد العال – احمد إبراهيم فؤاد الشوربجي – إبراهيم فؤاد محمد الشوربجي – احمد صبري عبد العاطي محمود – احمد محمود عادل محمد حسن – محمد احمد السيد إبراهيم - محمد يونس على إبراهيم يونس .

وقامت اللجنة بالتحفظ على شركة بوابة القاهرة للنشر والتوزيع والمملوكة للمتحفظ عليهم عبد الواحد عبد الغنى عبد الواحد عاشور، وشريف عبد الغنى عبد الواحد عاشور.

والتحفظ يشمل جميع الأموال وجميع الحسابات والارصدة البنكية بالعملة المصرية والعملة الأجنبية والودائع أيا كان مسماها وجميع أنواع الأسهم والأوراق والسندات المالية والأراضي والعقارات والاطيان الزراعية والمنقولات سواء كانت مملوكة ملكية مباشرة أو غير مباشرة.

كما قامت اللجنة بتنفيذ التحفظ على الشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية والمملوكة للمتحفظ عليه عمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطى والمالكة لمكتبة" ألف ", وتم التنفيذ على عدد 37 فرع بمختلف محافظات الجمهورية ومنها القاهرة والجيزة وأسيوط والإسماعيلية والسويس والمنوفية والدقهلية والساحل الشمالي .

وقامت اللجنة بتنفيذ التحفظ على شركة بيزنس نيوز للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع والمملوكة للمتحفظ عليه مصطفى مختار محمد صقر والمالكة لجريدة "الديلي نيوز" وشركة بيزنس ميديا جروب للدعاية والإعلان وشركة "كابيتال ماركتس انستتيوت"

وأسندت اللجنة إلى شركة أخبار اليوم للاستثمار إدارة هذه الكيانات وجميع هذه الشركات تدار حاليا والعمل يسير بها بشكل طبيعي وعلى وجه معتاد ان لم يكن على نحو أفضل .

كما قامت اللجنة بالتنسيق مع مجلس إدارة 30 يونيو باتخاذ إجراءات تغيير الإدارات في بعض المدارس المتحفظ عليها للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة بهذه المدارس ومنها مدرسة النيل الدولية - والمدرسة المصرية الانجليزية بالزقازيق - ومدرسة البشائر الخاصة لغات - ومدرسة البشائر المتكاملة الدولية - ومدرسة المقطم الدولية للغات- ومدرسة الفتح ببنها - ومدرسة أمجاد الخاصة لغات - ومدرسة جنى دان الدولية- ومدرسة نور الدولية – ومدرسة منارة المستقبل – ومدرسة الأندلس الدولية .

واللجنة تهيب بكافة وسائل الإعلام ان تتحرى الدقة والصدق فيما تنشره من أخبار أو أعمال أو بيانات تتعلق بعمل اللجنة اذ تصدر بصفة دورية بيانا يتعلق بأعمالها.