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ليدي جاجا تنشر صورة مرعبة لها بدون مكياج

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ليدي جاجا تنشر صورة مرعبة لها بدون مكياج ليدي جاجا تنشر صورة مرعبة لها بدون مكياج

كتب : إنجي رأفت منذ 24 دقيقة

وضعت المغنية ليدي جاجا صورة مرعبة لها علي موقعها الإلكتروني حيث ظهرت في الصورة بدون مكياج، وجهها يشوبه الهالات السوداء واختفت حواجبها بنسبة كبيرة، فتغير شكلها بالكامل>

تشتهر ليدي جاجا بحبها الشديد لتغيير شكلها كل فترة قصيرة، لكن تلك الصورة التي نشرتها تختلف عن الصور الأخرى التي كانت دائما تظهر فيها متألقة وجذابة.

و تصدرت ليدي جاجا قائمة أكثر المشاهير ثراء تحت 30 عاما، وفق دراسة أجرتها مجلة فوربس الأمريكية، حيث بلغت ثروتها 80 مليون دولار أمريكي.

و من المقرر أن تصدر ليدي جاجا أحدث ألبوم لها ARTPOP في شهر نوفمبر القادم وأن تقوم بعرض أحدث كليباتها للألبوم الجديد في الشهر القادم.

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