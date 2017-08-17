القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية
القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية
02:56 م الخميس 17 أغسطس 2017
أيمن الملاح- مديرامن الدقهلية
الدقهلية-رامي القناوي:
ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين وسلاح ناري.
وتلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من العميد أحمد خيري الشويخ، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة أكدتها التحريات السرية بقيام بقيام كلا من "جورج. ر. ف"، 32 عامًا، عاطل ومقيم منطقة جديلة و"وليد. ي. ف"، 27 عامًا، عاطل ومقيم منطقة كفر البدماص بالاتجار في المواد المخدرة.
وتم تشكيل حملة أمنية بقيادة الرائد محمد مطر، رئيس المباحث، ومعاونة النقيب كريم عبدالرازق، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين، وسلاح ناري فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار ومبلغ مالي وسلاح أبيض.
بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري والأبيض للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهم غير المشروعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
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