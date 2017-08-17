متهمون بتسهيل الاستيلاء على المال العام.. التحقيق مع 5 مسؤولين ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

فتحت النيابة العامة ببني سويف، اليوم الخميس، بإشراف المستشار عماد علي المحامي العام الأول لنيابات بني سويف، تحقيقًا مع 5 مسؤولين بهيئة الإصلاح الزراعي بالمحافظة، لاتهامهم بتسهيل إجراءات الاستيلاء على المال العام، وإهدار تلك الأصول على الدولة.

وألقى ضباط هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف، القبض على 5 مسؤولين بهيئة الإصلاح الزراعي ببني سويف، لاتهامهم بتسهيل إجراءات الاستيلاء على المال العام، وإهدار تلك الأصول على حق الدولة.

وقررت النيابة العامة تشكيل لجنة فنية لمراجعة وفحص كل الأوراق والتوقيعات والموافقات التي أصدرها المتهمون الخمس، وإخلاء سبيلهم بضمان مالي على ذمة التحقيقات لحين ورود التقارير الفنية الخاصة بالقضية ونتائج فحص الأوراق والقرارات التي وافق عليها المتهمون.