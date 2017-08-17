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القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو "بانجو" في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو "بانجو" في الدقهلية

02:43 م الخميس 17 أغسطس 2017

القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو "بانجو"

الدقهلية- رامي القناوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، القبض على عاطل بقرية كفر الترعة القديم بمركز شربين وبحيازته 6كيلو من نبات البانجو و200 لفافة صغيرة الحجم للمخدر قبل ترويجها.

وتلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من العميد أحمد خيري الشويخ، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط مباحث مركز شربين، بقيام "محمد. ا. م. ع. ر"، 26 عامًا، عاطل ومقيم قرية كفر الترعة القديم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها.

وبعد استصدار إذن النيابة العامة، وتشكيل حملة مكبرة من ضباط مباحث مركز شربين بقيادة الرائد محمد حسن رئيس المباحث، وبإشراف العميد محمد شرباش، رئيس المباحث الجنائية، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحيازته لفافتين كبيرة الحجم زنة 6 كيلو و200 لفافة صغيرة من نبات البانجو ومقص حديدي، ومبلغ مالي وقدرة 450 جنيهًا، وهاتف محمول.

بمواجهه المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمقص الحديدة لاستخدامه في تقطيع المواد المخدرة، والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه.

وتحرر المحضر رقم 15204جنايات مركز شربين وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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