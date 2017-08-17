بنك "قناة السويس" يدعم رفع كفاءة ثلاث مدارس في الإسماعيلية

الإسماعيلية _ انجي هيبة:

عقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، اجتماعًا بحضور المهندس عبدالله الزغبي السكرتير العام المساعد للمحافظة والمحاسب حسن يونس مدير عام فرع بنك قناة السويس بالإسماعيلية، والمهندس محمد عبده مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وفاخر عبدالعزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة لاستعراض ومناقشة خطة تعاون البنك مع المحافظة والمشاركة في دعم عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على مساهمة البنك في رفع كفاءة وتطوير عدد ثلاث مدارس بحي ثاني تشمل مدارس القناة الابتدائية بامتداد سوق الجمعة، ومدرسة الشهيد محمد طه حسن الابتدائية، خلف السنترال الرئيسي بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة فناء مدرسة المستقبل الثانوية كمرحلة أولى للتعاون مع المحافظة.

كما جرى الموافقة على قيام البنك بالمساهمة في رفع كفاءة وتطوير الجزيرة الوسطى بالطريق الدائري، وإقامة شبكة ري للمياه العكرة بالرشاشات وإحلال النجيل، بالنجيلة سابقة التجهيز وصيانة أحواض الزهور.

جاء ذلك في إطار تفعيل دور المشاركة المجتمعية جنبًا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية في دعم المشروعات التنموية والخدمية وبرنامج مشاركات بنك قناة السويس في دعم المشروعات التنموية والخدمية ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين.