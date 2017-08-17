تقارير: موجابي يصل جنوب إفريقيا فيما تحيط فضيحة بزوجته 02:48 م الخميس 17 أغسطس 2017

الرئيس الزيمبابوي روبرت موجابي

جوهانسبرج- (د ب أ):وصل الرئيس الزيمبابوي روبرت موجابي جنوب إفريقيا وسط فضيحة تحيط بزوجته جريس المتهمة بالاعتداء على عارضة أزياء في فندق بجوهانسبرج، حسبما أفادت وسائل الإعلام اليوم الخميس من البلدين.وقال تلفزيون (ايه ان سي ايه) الجنوب إفريقي إن الرئيس، 93 عاما، من المقرر أن يحضر قمة مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية في وقت لاحق من الأسبوع، ولكن تقول التكهنات إنه وصل مبكرا للتعامل مع المزاعم ضد السيدة الأولى.وصل موجابي مساء أمس إلى قاعدة " وتركلوف " الجوية بالقرب من العاصمة الإدارية بريتوريا، بحسب تلفزيون (ايه ان سي ايه). وذكرت صحيفة " هيرالد " الزيمبابوية أيضا أن الرئيس وصل جنوب إفريقيا.واتهمت عارضة الأزياء جابريلا إنجلس، 20 عاما، جريس موجابي بمهاجمتها بينما كانت تزور نجلي موجابي في فندق بمنطقة ساندتون الراقية في جوهانسبرج في وقت متأخر يوم الأحد.ونقلت التقارير عن إنجلس القول إنه :"عندما دخلت جريس لم أكن أعلم شيئا عن شخصيتها، حيث تقدمت نحوي، وهي تحمل سلك كهرباء وبدأت تضربني به".ولم تسلم سيدة زيمبابوي الأولى، 52 عاما، نفسها للشرطة رغم أن التقارير الأولية قالت إنها تعتزم فعل ذلك.وقالت وزارة الشرطة الجنوب إفريقية في بيان إن حكومة زيمبابوي أرسلت مذكرة شفوية دبلوماسية إلى إدارة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب افريقيا بشأن الحصانة الدبلوماسية لزوجة موجابي.يشار إلى أن جريس موجابي من بين المرشحين المرجحين لخلافة زوجها، 93 عاما، الذي يحكم زيمبابوي منذ عام 1980

إعلان

الأخبار المتعلقة

سيدة زيمبابوي الأولى ترفض تسليم نفسها لشرطة جنوب أفريقيا بعد حادث ضرب

ارتفاع عدد المصابين بالأقصى إلى 91 فلسطينيًا

الرئيس الزيمبابوي يؤكد رفضه لاختيار من سيخلفه لحكم البلاد

بالصور- أبرز 10 تصريحات عالمية اليوم

إعلان

إعلان