"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة الاستفادة من المنح الدراسية المقدمة ضمن برنامج الشراكة بين الحكومتين المصرية والبريطانية والمتمثلة في برنامج منح "نيوتن مشرفة"، والذي يهدف إلى دعم التعاون البحثي وجمع قطاعات البحث العلمي والابتكار المصرية والبريطانية لإيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجه مصر في مجال التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية، وتنمية القدرات الفردية من خلال فرص التدريب والتطوير الدولية مما يساهم في تنمية قدرة مصر على البحث والابتكار.

وتلقى الوزير، تقريرًا من الدكتور حسام الملاحي مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات، حول المنح الجديدة المقدمة ضمن برنامج نيوتن مشرفة؛ لإيفاد عدد من الدارسين المصريين للحصول على درجة الدكتوراه أو اجراء أبحاث للدكتوراه المسجل لها بالوطن من خلال الإشراف المشترك.

وأشار التقرير إلى فتح باب التقدم لمنح برنامج نيوتن مشرفة اعتباراً من الأحد الماضي 13 أغسطس حتى 15 أكتوبر المقبل، ولمعرفة المزيد من المعلومات وكيفية التقدم من خلال زيارة الرابط الإلكترونى الآتى: اضغط هنا

، حيث يدعم البرنامج البعثات الكاملة للحصول على درجة الدكتوراه بإحدى مؤسسات التعليم العالى البريطانية لمدة تتراوح بين 3-4 سنوات، وكذلك الإشراف المشترك للطلاب الراغبين في إجراء أبحاث علمية لمدة عام وقد تمتد إلى عامين بإحدى الجامعات البريطانية كجزء من أبحاث نيل الدكتوراه التي يسعون للحصول عليها من الجامعات المصرية، وذلك فى التخصصات العلمية ذات الأولوية لخطة التنمية المستدامة للدولة وهي: "الإدارة المستدامة للمياه، والطاقة الجديدة والمتجددة، والرعاية الصحية الشاملة، والإنتاج الغذائى المستدام"، ويشمل البرنامج المصاريف الدراسية والسفر ونفقات المعيشة والتأمين الصحي.

وأضاف التقرير أن شروط التقدم للبرنامج تشمل: أن يكون المتقدم معيناً فى إحدى الجامعات المصرية المدرجة فى خطة البعثات، وأن يركز البحث على أحد التخصصات العلمية المحددة بالبرنامج، وألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما لبعثة الدكتوراه، و35 عاما للإشراف المشترك، وأن يكون قد حصل على 6 درجات فى اختبار (IELTS) كشرط للتقدم للبرنامج، وألا يكون المتقدم قد حصل على بعثة دكتوراه أو منحة دراسية قبل ذلك، وأن يكون المتقدم لمنحة الدكتوراه حاصلاً على درجة الماجستير فى التخصص الذى حددته البعثات، وأن يكون المتقدم لبعثة الإشراف المشترك مسجلاً لدرجة الدكتوراه كشرط للسفر، وألا يتجاوز التسجيل عامين عند تاريخ تقديم الطلبات.