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رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والإنتاج الحربي

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والإنتاج الحربي

02:40 م الخميس 17 أغسطس 2017

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والإنتاج الحربي

شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مراسم توقيع برتوكولي تعاون بين كل من وزارتي التضامن الاجتماعى والإنتاج الحربي.

يهدف بروتوكول التعاون الأول إلى توفير الأجهزة والأدوات والمعينات المساعدة والمساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بجودة عالية وبأسعار مناسبة لتغطية احتياجات السوق المصري منها، ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لحماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.

ويهدف بروتوكول التعاون الثاني الى تقديم وزارة الإنتاج الحربي كافة الإمكانيات التكنولوجية والمعدات والأجهزة والخدمات الفنية والخبرات البشرية لتمكين وزارة التضامن من تحديث وتطوير خدماتها، خاصة فى مجالات التأمين الاجتماعى من خلال استخدام الحاسب الآلى وميكنة الخدمات التى يقدمها الصندوق الحكومى لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم بما يتوافق مع المشروع القومى لتحديث كافة أجهزة الدوله وهيئاتها الحكومية .

وأكدت وزيرة التضامن الإجتماعي إن هذين البروتوكولين يأتيان فى إطار تعاون أجهزة ومؤسسات الدولة فى دعم ومساندة الأشخاص ذوى الإعاقة لتيسير مشاركتهم واندماجهم فى المجتمع، موضحة أن هذه الخطوة تأتى لتحديث وتطوير خدمات صندوق التأمين الاجتماعى بالكفاءة المطلوبة إستكمالا للدور الذى تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية العامة فى مجال الإعاقة والتى تشرف عليها وزارة التضامن.

من جانبه أشار اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى إن الوزارة لديها من الإمكانيات التكنولوجية والبشرية ما يؤهلها من المشاركة فى المشروعات القومية وكافة مشاريع التطوير والتحديث لكافة مؤسسات الدولة، مضيفاً أنه جارى العمل على سد الفجوة التكنولوجية فى التصنيع المحلى بمنتجات تضاهى مثيلتها فى الأسواق العالمية من حيث الجودة وتوفيرها بأسعار تناسب المواطن المصرى بما يحد من الإستيراد ويدعم الإقتصاد الوطنى للبلاد.​

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