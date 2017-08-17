سقوط لصوص مصنع الرخام بمنطقة شق الثعبان

كتب - سامح غيث:

ضبطت مباحث القاهرة، اليوم الخميس، سائق وعاطلين لسرقتهم مصنع رخام بمنطقة شق الثعبان في البساتين.

كانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المعادي، تتفقد طريق الأوتوستراد شق الثعبان دائرة القسم، وتمكنوا من ضبط كل من "باسم.ج"، 19 سنة، سائق، و"محمد.ش"، 18 سنة، عاطل، و "علاء.ح" 25 سنة، عاطل، حال استقلالهم السيارة رقم 24252 نقل الفيوم (قيادة الأول وملك عمه ويعمل عليها كسائق) ومُحمل عليها 3 مواتير كبيرة الحجم، و3 أعمدة حديدية خاصين بماكينة تقطيع الرخام.

وقالت التحقيقات، أنه بمناقشة المتهمين عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من مصنع الأمل للرخام الكائن بمنطقة شق الثعبان بالمعادي، ومالكه يُدعى، محمد كمال، 60 سنة، بأسلوب "كسر الباب، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وقرر بأنه كان في طريقه للإبلاغ عن الواقعة.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.