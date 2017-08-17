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بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال»

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تظل وحدة ناقل الحركة "الفتيس" من أهم الأدوات التي تعد عصب السيارة والمحرك الرئيسي لوحدات محركها المختلفة، ولذلك فإن العديد من الراغبين في شراء سيارات جديدة، يفضلون الابتعاد عن الإصدارات التي تعاني من ارتفاع قطع الغيار الخاصة بها، وهو الأمر الذي يقلل من حظوظ العديد من الموديلات الجيدة على مستوى الأسواق العالمية.

وتعد أعطال ناقل الحركة (الفتيس) من أكثر المشكلات من حيث التكلفة المرتفعة في الإصلاح، ولذلك فإن على قائد السيارات التي تمتلك ناقل حركة "يدويا" أو "مانيوال" اتباع نمط سلس في التعامل مع السيارة بشكل واضح، والسعي دومًا للتأكد من سلامة كل عناصر منظومة "الفتيس" بشكل دوري، وفي هذا السياق نستعرض مجموعة من أشهر أعطال ناقل الحركة..

أصوات التعشيق

يتعرض أصحاب ناقل الحركة "اليدوي" إلى هذا العيب بشكل دائم، وهو يرجع إلى انخفاض "زيت التروس" أو عدم ملاءمة كثافة الزيت، وربما يشير هذا إلى الحاجة لتعديل أسلاك تغيير التروس أو وصلات القابض.

إفلات التروس

في بعض السيارات التي تفلت فيها التروس تعود ذراع نقل الحركة إلى وضعية فك التعشيق وحدها، وهو أمر مزعج وقد يكون خطيرا، إذا وقع مثل هذا الأمر فلا بد من زيارة الميكانيكي لفحص صندوق التروس.

تسرب الزيت

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تواجه بعض السيارات "تريبا واضحا" في الزيت المكون للتروس، وفي حالة وجود لون الزيت أحمر شفاف، فإن ذلك يعني أن السيارة على ما يرام ولكن لا بد من التأكد من أجزائها الداخلية، أما إذا كان الزيت يميل إلى الأسود، ويحمل رائحة احتراق يجب عليك تغييره بالكامل عند الميكانيكي.

عدم الاستجابة

عند تغيير التروس في السيارات المزودة بناقل حركة يدوي، قد يلاحظ ارتفاع سرعة دوران المحرك ولكن دون أن تستجيب السيارة لهذه القوة، في هذه الحالة قد يكون السبب تلف القابض أو مشكلة أخرى أخطر، وقد تتعرض التروس الأوتوماتيكية لنفس المشكلة ولكنها تظهر على نحو أوضح عند تغيير ناقل الحركة إلى وضعية الاصطفاف "P" أو القيادة "D".

اهتزازات

في حال إتمام عملية تغيير ناقل الحركة إلى أحد التروس وسمعت صوت احتكاك بين التروس، فإن ذلك يعني أن القابض بحاجة إلى التغيير.

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