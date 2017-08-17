ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار في الدرب الأحمر 02:24 م الخميس 17 أغسطس 2017

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:ألقت أجهزة أمن القاهرة، اليوم الخميس، القبض على 4 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار أسفل منزل بمنطقة الدرب الأحمر.وكانت قد وردت معلومات سرية، لضباط مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، مفادها قيام كل من "فتحي.م"، 68 سنة، سائق، ونجله "محمد.ف"، 41 سنة، عاطل، و"فتحي.أ"، 18 سنة، طالب، و"فتحي.م"، 17 سنة، طالب، بالتنقيب عن الآثار بالعقار ملك الأول، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.وباستهداف العقار تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبطهم حال قيامهم بالحفر داخل العقار، وعُثر على حفرة قطرها 2.5×2.5 متر بعمق 7 أمتار، وبجوارها أدوات التنقيب.وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

غرق شاب بـ "نيل العياط" يقود الأهالي لجثة مجهولة

مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل مصنع جلود في إمبابة

مصرع عامل جرفه التيار في نهر النيل بالوراق

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 52 قطعة أثرية في المنيا - (صور)

إعلان

إعلان