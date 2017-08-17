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إحالة مسئولين بوحدة زراعية للتحقيق في المنوفية

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مصراوي Masrawy

إحالة مسئولين بوحدة زراعية للتحقيق في المنوفية

02:34 م الخميس 17 أغسطس 2017

إحالة مسئولين بوحدة زراعية للتحقيق في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

قرر هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، إحالة عاطف الجندي رئيس الوحدة الزراعية بقرية دراجيل، ومحمود شاهين المشرف على حماية الأراضي الزراعية بدراجيل، للتحقيق في تسترهم على إقامة مباني على قطعة أرض زراعية، لم يصدر قرار باستثنائها من الحظر المنصوص عليه في القانون.

جاء ذلك عقب تقدم المشرفين على الحوض الذي تم البناء على قطعة من أرضه، بأوراق ومستندات تثبت تورط كلًا من رئيس الوحدة والمشرف على حماية الأراضي في التستر على بناء على أرض زراعية.

وأضاف بيومي، أنه سيتم توقيع أقصى العقوبات للتقصير في العمل وتخريب أراضي الدولة الزراعية بالبناء عليها.

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