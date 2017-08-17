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بالصور.. إزالة 16 حالة تعد على أرض أملاك الدولة بسوهاج

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إزالة 16 حالة تعد على أرض أملاك الدولة بسوهاج

02:31 م الخميس 17 أغسطس 2017

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بعد 11 يوم إضراب.. عمال

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بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس بالتدخل

سوهاج - عمار عبدالواحد

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، إزالة 16 حالة تعد على أراض أملاك الدولة بمساحة 3 أفدنة و11 قيراط بقرية عرابة أبو عزيز بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة شمال المحافظة.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة وإزالة أي تعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية فورًا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعديين.

وأوضح محمد عبدالحميد إمبابي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، أن الوحدة المحلية قامت بحملة بالتعاون مع الجهات الأمنية، وبمشاركة عمال ومعدات الوحدة المحلية وإدارات الأملاك والتنظيم والإدارة الزراعية بسوهاج بإزالة تلك المخالفات.

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