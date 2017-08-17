تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية

الإسماعيلية _ انجي هيبة:

شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، يرافقه سامي عبدالحليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة وخالد عبدالسلام رئيس نادي العزيمة لمتحدي الإعاقة وفؤاد عبدالعزيز مقرر المجلس القومي لشئون ذوي الاحتياجات الخاصة، الاحتفالية التي نظمها نادي العزيمة لمتحدي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة بالتعاون والتنسيق التام مع مجموعة من سيدات الأعمال المشاركات في العمل العام، لتكريم أبطال العالم من أعضاء وعضوات النادي الحائزين على المراكز المتقدمة والميداليات الذهبية والبرونزية والفضية على مستوى العالم في مختلف البطولات الرياضية.

وتضمنت الاحتفالية تكريم اسم الراحل "إبراهيم علي إبراهيم" مدرب تنس الطاولة للإعاقات الحركية.

وخلال الاحتفالية التي حضرها عدد من سيدات الأعمال والعمل العام أكد المحافظ أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للنادي، باعتباره جزء آصيل من معالم المحافظة ومصنعًا لإعداد وتدريب الأبطال ومؤسسة اجتماعية رياضية متكاملة.

وجرى تكريم كلًا من السيدة حنان السلاب، والدكتورة شيرين حجازي، ومنال أبو المجد، وسمر حسب الله، وأسما العطار، وأمل محمود إبراهيم، تقديرًا لجهودهن في دعم وتنمية النادي.