بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل

الغربية – مروة شاهين:

واصل الآلاف من عمال شركة غزل المحلة بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، إضرابهم المفتوح عن العمل، لليوم الحادي عشر على التوالي، بسبب ما أسموه تجاهل مسئولي وقيادات الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج، ووزارة قطاع الأعمال ومجلس الوزراء، لمطالبهم، وصرف مستحقاتهم المالية وحوافزهم المتأخرة أسوة بزملائهم على مستوى الشركات القابضة للغزل والنسيج بالجمهورية.

في السياق ذاته نظم الآلاف من عمال شركة غزل المحلة، خلال الوردية الأولى الصباحية، مسيرات طافت أرجاء ساحات ومصانع الشركة الداخلية، احتجاجًا على تصريح وزير قطاع الأعمال الدكتور أشرف الشرقاوي، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة في عدد من وسائل الإعلام، حول عدم مشروعية مطالب العمال، وهو ما رفضه العمال ودفعهم إلى نقل اعتصامهم وإضرابهم بإيقاف الماكينات إلى ساحة الإضرابات بميدان طلعت حرب المقابل لمبنى مجلس إدارة الشركة، حاملين نعش رمزي لرئيس القابضة أعلى أكتافهم، وطافوا به أرجاء محيط الميدان كا دقوا الطبول إعرابًا عن رفضهم التجاهل لمطالبهم المشروعة، بحسب قول عدد من القيادات العمالية.

وناشد عمال الشركة خلال مسيراتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة انتخاب مجلس إدارة للشركة وتطوير المنظومة الصحية والإنتاجية وتدشين لجنة التسويات والترقية وصرف علاوة بدل الغلاء بواقع 10% وعلاوة السنوية والدورية بقيمة 17 % وصرف حوافز 6 أشهر ونصف وزيادة بدل الغذاء والعدوى أسورة بزملائهم في باقي مصانع الشركات التابعة للقابضة.

في المقابل حاول بعض العمال التسلل إلى مبنى مجلس إدارة الشركة لمحاسبة المفوض العام داخل ديوان مكتبه إلا أن الأمن الإداري منعهم من الدخول بالقوة، وأقنعهم بالعدول عن إضرابهم والعودة إلى المصانع وتشغيل الماكينات في إطار سلمي حفاظًا على الصالح العام.

من ناحية أخرى، قال الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر المحلة، إنه رفع تقريرًا وافيًا إلى ديوان مجلس الوزراء ووزارة قطاع الأعمال تضمن مطالب العمال المضربين والدفاع عن حقوقهم ووضع آليات عاجلة تستهدف إعادة تشغيل الماكينات والسعي في الحفاظ على شركة المحلة وصالح سمعتها التجارية وعدم السماح باستمرار سيناريو الخسارة.