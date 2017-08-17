بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية
بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية
02:22 م الخميس 17 أغسطس 2017
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القليوبية - أسامة علاء الدين:
أعلن طه رشدي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قها، بمحافظة القليوبية، تنفيذ 50 إزالة لحالات تعد على الأراضي الزراعية، بمساحة 3 أفدنة تقريبًا، من بينها تعديات بجانب الطريق الإقليمي الحر، بالتنسيق مع الشرطة.
وأضاف "رشدي" في تصريحات له اليوم، أن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، مستمرة بجميع المناطق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود عشماوي، محافظ الإقليم، للحفاظ على الأراضي الزراعية والقضاء على ظاهرة التعديات.
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