أخبار عاجلة

حملة أمنية لرفع السيارات والدراجات البخارية المتروكة بشوارع الجيزة -
تحويل مستشفى "جراحة اليوم الواحد" بأشمون مركزًا لعلاج الأورام -
بالصور.. الانتهاء من دفن محتويات مصنع المخللات الفاسدة في المنوفية -
ضبط أجبان فاسدة داخل محل بيتزا شهير في بورسعيد -
"تعليم بورسعيد": إعلان نتيجة مسابقة مديري المدارس بعد إنهاء الإجراءات الأمنية -
بالصور.. مسعف وسائق يسلمان 35 ألف جنيه عثرا عليها في حادث أتوبيسي "السخنة" -
بالصور- تشييع جنازة رفعت السعيد إلى مقابر "الغفير" بالدراسة -
​الأرصاد: طقس السبت "حار" على أنحاء البلاد.. والقاهرة 36 -
​توافد شخصيات عامة لتشييع جنازة رفعت السعيد -
ملك اسبانيا ورئيس الوزراء يقفان دقيقة حداد على أرواح ضحايا هجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية

02:22 م الخميس 17 أغسطس 2017

هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية

ارشيفيه

الدقهلية- رامي القناوي:

أدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، امتحان الدور الثاني في ثلاث مواد وهي "الأحياء"، و"التفاضل والتكامل"، و"الجغرافيا"، اليوم الخميس في 18 لجنة على مستوى المحافظة، وسط حالة من الهدوء بمحيط اللجان وداخلها.

وقال علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني، بلغ 7640 طالبًا وطالبة منهم 2678 في الشعبة الأدبية، و2798 في الشعبة العلمية علوم، و934 بالشعبة العلمية 2، بنظام الدبلومة الأمريكية منهم 298 طالبًا وطالبة في امتحانات التربية الدينية، و23 بامتحانات التربية الوطنية، و443 بامتحان الاقتصاد، و445 بامتحان الإحصاء.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. انتهاء فعاليات مؤتمر وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل بالأقصر

    أخبار

  • القبض على عاطل بحوزتة 3 آلاف قرص مخدر في الدقهلية

    أخبار

  • محافظ القليوبية يبحث إنشاء مراكز استكشافية تعليمية بمدن المحافظة

    أخبار

  • بالصور.. محافظ القليوبية يفتتح معرض "القليوبية تبتكر"

    أخبار

إعلان

f9f76e9103.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - آخر أخبار " الفن والرياضة والسياسة " - حلقة الجمعة 18-8-2017

8 الصبح - آخر أخبار " الفن والرياضة والسياسة " - حلقة الجمعة 18-8-2017

بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي

بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي

وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر»

وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر»

«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة

«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة