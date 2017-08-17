هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:

أدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، امتحان الدور الثاني في ثلاث مواد وهي "الأحياء"، و"التفاضل والتكامل"، و"الجغرافيا"، اليوم الخميس في 18 لجنة على مستوى المحافظة، وسط حالة من الهدوء بمحيط اللجان وداخلها.

وقال علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني، بلغ 7640 طالبًا وطالبة منهم 2678 في الشعبة الأدبية، و2798 في الشعبة العلمية علوم، و934 بالشعبة العلمية رياضة 2، بنظام الدبلومة الأمريكية منهم 298 طالبًا وطالبة في امتحانات التربية الدينية، و23 بامتحانات التربية الوطنية، و443 بامتحان الاقتصاد، و445 بامتحان الإحصاء.