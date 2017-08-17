بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس داخل "تانك غاز" سيارة ببورسعيد
بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس داخل "تانك غاز" سيارة ببورسعيد
02:21 م الخميس 17 أغسطس 2017
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بورسعيد - طارق الرفاعي:
أحبطت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية لبورسعيد، وبالتنسيق مع إدارة المنافذ بجمارك بورسعيد، اليوم الخميس، محاولة تهريب كمية من الملابس الأجنبية، غير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب.
ووردت معلومات مفادها اعتزام قائد السيارة رقم "3175 ط ع ل " تهريب بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية عبر منفذ الرسوة الجمركي، فتم تفتيش السيارة بمعرفة لجنة جمركية وضبط 250 دستة بوكسر أطفال مقاسات وألوان مختلفة مخبأة داخل أنبوبة الغاز الخاص بالسيارة، وفي الاكصدام الخلفي للسيارة والأمامي و داخل تجويف التابلوه الخاص بالسيارة بطريقة يصعب اكتشافها بالتفتيش العادي، وتم تقدير القيمة الجمركية بمبلغ 15000 جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 11501 والتحفظ على السيارة والمضبوطات.
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