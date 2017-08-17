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إحباط محاولة تهريب منظفات صناعية في جمارك بورسعيد

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مصراوي Masrawy

إحباط محاولة تهريب منظفات صناعية في جمارك بورسعيد

02:19 م الخميس 17 أغسطس 2017

إحباط محاولة تهريب منظفات صناعية في جمارك بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أحبطت الإدارة العامة لجمارك الصادر ببورسعيد بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية عمليات، اليوم الخميس، محاولة تهريب كمية من المنظفات الصناعية بالمخالفة للمادة 40 من اللائحة الاستيرادية 770 لسنة 2005.

بناء على مذكرتي المعلومات المقدمة من إدارة حركة الصادر، تم تشكيل لجنة جمركية لمعاينة مشمول الحاوية رقم 4428770 بيان الجمركي رقم 31046 لسنة 2017 صادر نهائي باسم إحدى شركات التصدير بإجمالي 1100 جوال لصنف بردقوش مطحون مصدرة إلى لبنان.

وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط 200 جوال بردقوش مطحون وزن الجوال 25 كيلو جرام، و2790 كرتونة بكل منها عبوة منظف صناعي سائل معبأة بداخل عبوات وزن 3 كيلو جرام العبوة الواحدة، من إنتاج شركة "هـ . م".

وتم تحرير استمارة معاينة بالمشمول رقم 79254، ومحضر إثبات حالة وإخطار الشئون القانونية لاتخاذ اللازم.

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