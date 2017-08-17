رفع درجة الطوارئ استعداد لعيد الأضحى في الدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، رفع حالة الطوارئ بجميع المديريات والوحدات المحلية على مستوى المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وقال محافظ الدقهلية في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إنه جرى التوجيه لتفعيل كافه أشكال الرقابة التموينية على المنافذ والأسواق والمحلات لضمان الانضباط والالتزام بكافة التعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع و الرقابة الصحية لضمان جودتها وصلاحيتها حرصًا على صحة وحياة المواطنين.

وشدد الشعراوي، على ضرورة التأكيد على تفعيل الرقابة على المخابز وتوزيعها حسب الحصة المقررة لكل فرد وكل مخبز وتعيين مفتش تموين بكل مخبز وتكثيف المرور على المطاحن والمنافذ لضمان الانضباط وحسن الإنتاج والتوزيع خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير أسطوانات البوتاجاز لتغطية الاحتياجات للمواطنين.

وأشار محافظ الدقهلية، تكليف المحاسب محمد الشيوي، رئيس مدينة جمصة، برفع درجه الاستعداد القصوى بالمصيف ورفع القمامة أولًا بأول ورش الناموس وتوافر خدمات الإسعاف على الشاطئ وتوفير المنقذين وانضباط أعمال أبراج المراقبة على الشاطئ للتفاعل مع أية أحداث فور وقوعها وتوفير جميع الخدمات لرواد المصيف خلال فترة العيد.

وذكر المحافظ خلال تصريحاتة، أنه تم تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وربطها مع الغرفة الرئيسية للعمليات بديوان المحافظة للتعامل مع أية طوارئ والتجاوب معها على الفور.